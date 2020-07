Trochu opisovať, trochu podvádzať a trochu kradnúť predsa môžu, či?

Prognóza/analýza škôd z predčasného pádu súčasnej vlády vs. prognóza/analýza škôd z jej zotrvania 4 roky. Toť téma univerzálnej diplomovej práce, pri ktorej by nebolo odkiaľ opisovať.

Takáto, opisovaniu odolná diplomovka by sa mohla členiť na dve rovnako rozsiahle časti - prognóza/analýza ekonomických škôd a prognóza/analýza morálnych škôd. Predposledná kapitola by mohla obsahovať porovnanie ekonomických a morálnych škôd v čistej súčasnej hodnote budúcich peňazí, pričom technické a prírodovedné študijné odbory by boli povinné všetky výsledky prerátať aj na jednotky SI. Záverečná kapitola by potom mohla obsahovať praktické odporúčania pre voliča, napr. aký stupeň citlivosti a tolerancie na opisovanie, podvádzanie a kradnutie si má v hlave nastaviť a vyvrcholením vlastného vkladu autora by mohol byť návrh vedecky zdôvodnených ekonomických, biologických a fyzikálnych definícií pojmov MALÝ (plagiátor, podvodník, zlodej) a VEĽKÝ (plagiátor, podvodník, zlodej).

Tí najlepší študenti by mohli takúto diplomovku obohatiť aj o matematické dynamické modely, ktoré by pri rôznych scenároch vývoja odpovedali na otázku - ako rýchlo sa (pri rozličných stupňoch citlivosti a tolerancie voliča) z MALÉHO (plagiátora, podvodníka, zlodeja) stáva VEĽKÝ (plagiátor, podvodník, zlodej)? Študenti geografie by takúto diplomovku mohli obohatiť o geografické a demografické merania výskytu a pôsobenia malých a veľkých vagabundov, študenti biológie, botaniky a "hnojári“ by mohli skúmať stupeň prehnitosti Slovenska, genetici by sa venovali dlhodobým degeneračným vplyvom SK prostredia na mozog človeka a medici by proti tejto lokálnej epidémii debilizmu mohli navrhnúť liek.

Najlepšie práce z celého Slovenska by potom zozbierala SAV, spracovala by ich a mohla by sa nechať nominovať na Nobelovku ako úspešný riešiteľ otázky – kedy sa na Slovensku za tolerovania tejto situácie dopracujeme k tej, prepytujem “vzdelanostnej ekonomike s vyššou pridanou hodnotou“?