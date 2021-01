Slovensko 2021 / Orwell 1984

Upozornenie: „O mne čítať nesmieš, lebo neexistujem. Ak si nečítal o mne, nesmieš čítať ani o Malom Bratovi, lebo existuje.“ Veľký Brat

Nielen pôvodný veľký Orwellov svet (Oceánia, Eurásia a Eastásia), ale aj naše malé Slovensko sa od roku 1984 poriadne zmenilo a všetko, vrátane toho Newspeaku Veľkého Brata (po slovensky Njuspík), je čoraz smartovejšie, deje sa matrixovo na nete a v rámci netu na webe.

Vývoj Njuspíku

Pôvodné, 10. Vydanie slávneho slovníka Njuspíku, ktorý vymyslel, napísal, zredigoval, vydal a následne zakázal, potom rovnako napísal, znova vydal a znova zakázal sám Veľký Brat, bolo prekonané, vymazané z histórie a povinne zabudnuté. Aby mohlo byť znova vydané.

Slovná zásoba sa úplne prirodzene zredukovala na niekoľko stoviek slov, ktorými sa dajú vyjadriť všetky nadpisy tzv. majnstrímu a všetky nálady a pocity na fejsbúkoch, tviteroch a instáčoch. Iný obsah, teda okrem zakázaného kontrarevolučného internetového samizdatu, ale o tom neskôr..., sa aj tak nečíta. Strednodobo sa plánuje, že slovná zásoba občana bude zredukovaná na 140 slov, ktorými sa v zmodernizovanom Njuspíku bude dať vyjadriť všetko. Najsmelší lingvisti a sociálni inžinieri financovaní na striedačku z fondov dnešnej Eurásie, Eastásie a Oceánie dokonca predpovedajú, že už o niekoľko rokov bude aj tých 140 slov zbytočných. Lebo všetko podstatné v živote moderného človeka sa bude dať vyjadriť malými okrúhlymi kresbičkami debilných tváričiek, ktoré sa nazývajú emotikony. Emotikony sa úspešne vyvíjajú, už sa dokážu aj pohybovať a je len otázkou času kedy dostanú umelý rozum a zvládnu vyjadriť všetko čo moderný človek potrebuje komunikovať, cítiť a hlavne v spoločnosti riadenej Veľkým a Malým Bratom vedieť.

Vývoj spoločnosti

Spoločenské záležitosti sa už tak nehrotia, ale o to viac sa v majnstríme hajpujú. Kto nie je in, je aut. Všetko riešia kúlové appky a keď nie si na nete, tak neexistuješ. Ako definuje nové, 11. vydanie slávneho Slovníka Njúspíku (ktoré v rámci Doublethinku neexistuje): „bez netu si neosoba, nikdy si neexistoval, neexistuješ, a preto úplne logicky nikdy existovať nebudeš.“

Stará Ideopolícia Veľkého Brata bola zmodernizovaná a zmenila názov na Komunitu. Komunitu ešte nikto nevidel. Ale ona vidí každého a sleduje a stráži záujmy Veľkého aj Malého Brata. Ak porušíš pravidlá Komunity už ťa nevaporizujú, len ťa vymažú na nete a vypnú z lajny. Tým momentom sa stávaš neosobou.

Štátna správa

Niekdajšie ministerstvá Blahobytu a Šťastia boli nahradené Ústredným Štábom a Ústrednou Komisiou, ktoré spolu s Malým Bratom neoficiálne tvoria orgány neexistujúceho Ministerstva Pravdy. Štáb a Komisia sa okrem blahobytu a šťastia starajú aj o zdravie občanov, neustále vydávajú a menia príkazy a zákazy a keď ich plnenie nič neprinesie, tak sa medzi sebou hádajú, navzájom na seba vyhovárajú, aby sa vždy nakoniec mohol vyhovoriť Malý Brat na nich a začať vydávať vlastné príkazy a zákazy, za ktorých nefunkčnosť budú môcť zase oni.

Ministerstvo školstva bolo zrušené. Jednak sa do škôl nechodí a chodiť nepotrebuje a dvak vzdelávanie žiakov a študentov si zobral na starosť sám Malý Brat. Kamenné školy boli zrušené, všetko sa robí tzv. dištančne a na lajne. Zápočty, skúšky, diplomovky a dizertačné práce už nie sú vyžadované, lebo štatistickým prieskumom u straníckej elity sa zistilo, že úspešnú kariéru urobíš iba vtedy, keď si v škole opisoval a podvádzal.

Šport a telesný rozvoj

Profesionálny šport existuje iba na nete a bez reálnych divákov. Amatérsky šport je povolené prevádzkovať iba doma alebo maximálne do 100m od domu. Avšak iba pokiaľ máš psa. Počty hráčov u všetkých amatérskych športov boli zredukované na 1 osobu, vrátane trénera. Pričom účasť trénera je povinná a jeho povinnosťou je dohliadať na to, aby sa športovec nenakazil Hnusobou.

Zdravie a zdravotníctvo

Treba objektívne uznať, že ešte nikto nikdy neurobil pre zdravie občanov Slovenska viac ako Malý Brat. Prestali existovať všetky choroby s výnimkou troch a prestali existovať všetky vírusy, s výnimkou jedného. Slovensko od nástupu Malého Brata k moci pozná iba tieto 3 choroby:

1/ Covid, 2/ Chripôčka 3/ Soplík

Pričom choroby 2/ a 3/ vymyslel a zaviedol do Njúspíku sám Malý Brat aby sa občania nenudili iba s jednou chorobou. Čo sa týka vírusov, tie všetky vykapali okrem toho nového, niektorí hovoria, že starého, ktorý sa volá Hnusoba.

Nakoľko už existujú iba 3 choroby, lekári, zdravotné sestry a zdravotní bratia (títo po vzore Malého Brata) sa postupne rekvalifikujú na mobilných testovačov, ktorí budú dohliadať na permanentné testovanie lojality občanov voči Malému Bratovi. Medzi obyčajnými nezávislými babkami demokratkami (politické združenie na nekonečnú a časovo obmedzenú podporu Malého Brata) sa dokonca šíria zvesti, že Malý Brat vážne uvažuje o tom, že si zmení meno na Malý Zdravotnícky Brat, v njúspíkovej skratke MZB, alebo na Malý Hygienický Brat (MHB). Určitá časť spoločnosti mu už dala prezývku Malý Televízny Brat (MTB). Niektorí ho volajú aj Malý Fejsbúkový Brat (MFB) a naozaj veľká časť národa ho volá MATELKO. Zatiaľ sa však nepodarilo dešifrovať z akých slov táto obsiahla skratka vznikla.

Nakupovanie a vychádzky

Všetky kamenné obchody, reštaurácie, kaviarne a bary boli zrušené. Nie je ich treba, veď všetko čo potrebuješ si objednáš na lajne, donesie ti to kuriér a aj tak nemáš čo chodiť von.

Povolanie a práca

V dôsledku nielen robotizácie a umelej inteligencie v priemysle, ale aj celkovej modernizácie spoločnosti zo strany Malého Brata, ako sa predpokladalo už v minulosti, mnohé povolania zanikli. Povolania ako podnikateľ v gastre, kaviarnik, kuchár, čašník, čašníčka, hoteliér, recepčná, osobný tréner, uvádzačka, šatniarka, predavač, premietač, predavačka a mnohé ďalšie boli vymazané z histórie a je zakázané o nich verejne hovoriť.

Ak nemáte niektoré zo spoločensky nevyhnutných povolaní, čo znamená že nie ste politik, poslanec, policajt, pracovník elektrárne, výrobca potravín alebo drogérie, logistik, kuriér, hygienik alebo zdravotník, tak do práce nechodíte, lebo buď už žiadnu prácu nemáte, alebo máte tzv. “Houm Ofis“ (viď. str. 7/6 neexistujúceho Njúspíkového slovníka Veľkého Brata).

Kultúra

Rok 2021 je na Slovensku historicky prvým, kedy kultúra existuje iba na nete a v rámci netu na webe. Budovy divadiel, opera, koncerty, výstavy, múzeá a galérie sú zatvorené, lebo sa zistilo, že ich v živej forme nikto nepotrebuje. Známy výrok klasika bol zmodernizovaný a znie takto: „kde hovorí Malý Brat, tam mlčia múzy“. Rovnako aj kamenné kníhkupectvá sa stali zbytočné, lebo hlavným študijným materiálom na všetky témy sú fejsbúkové statusy Malého Brata. O kinách sa ani nebavne, lebo celú audiovizuálnu tvorbu nahradili tlačovky Malého Brata a jeho pritakávačov.

Cestovanie

Zrušené. Všetky lietadlá boli uzemnené a vlaky a autobusy chodia iba v rámci okresu. Veď načo kontaminovať svet emisiami, keď všetko čo potrebuješ vidieť je na webe?

Náboženstvo a cirkev

Toto sa (aj napriek útrpnej historickej snahe najskôr Veľkého a potom Malého Brata) zatiaľ ešte nepodarilo úplne vykoreniť, ale pri povolení max. 6 miest aj v najväčšej v katedrále a len u ľudí, ktorí sa miništrantmi nechajú komunitne otestovať a pri zákaze spevu na omšiach si aj s týmto triednym nepriateľom rýchlo poradíme. Sviatky Všetkých svätých, Veľká noc a Vianoce boli najprv premenované na Sviatok lockdownu, Sviatok zákazu vychádzania a Sviatok celoplošného testovania a následne boli zrušené, lebo Malý Brat vymyslel ľuďom náhradný, zábavnejší program.

Politika

Na Slovensku bola pôvodná strana Veľkého Brata nahradená a už 30 rokov sa v parlamente a vo vláde striedajú rôzne politické strany. Tieto strany sa v Oldspíku snažia prezentovať ako pravicové, stredové alebo ľavicové. V Njúspíku boli tieto označenia nahradené slovami korytové, ryžové alebo vývarové. Strany a ich majitelia sa navonok (sorry za Oldspík, myslel som v rámci “Píár“) predháňajú, ktorá je slobodnejšia, demokratickejšia a pre občana užitočnejšia, ale na troch veciach sa zhodnú vždy. Po prvé, pri válove treba žrať kolektívne a koordinovane. Po druhé, hlavnou a celoživotnou úlohou občana je plniť válov, preto je treba neustále predlžovať jeho produktívny vek, znižovať platy a penzie a zvyšovať dane a poplatky. Po tretie, straník straníkovi (ani straníčka straníčke) oči nevykole. Preto nie je prípustné aby ktorýkoľvek zo straníkov (a straníčok) išiel niekedy právoplatne sedieť. A je úplne jedno pri čom by bol prichytený. Najmä tá posledná zásada straníkov a straníčok platí bez výnimky a nebola na Slovensku ešte nikdy porušená.

Na Slovensku napriek existencií strán a politikov, v pozadí stále vládne Veľký Brat. Avšak z praktických dôvodov (bezvýznamnosť malej krajiny, ktorá je zároveň najväčším príkladom na svete hodným nasledovania) a nakoľko všetky strany ovláda on, si určil lokálneho miestodržiteľa – Malého Brata. Malý Brat prevzal moc začiatkom roka 2020, ale už v tom istom roku stihol doviesť pravidlá Veľkého Brata do novej dokonalosti. Vystupuje ako starostlivý otecko a svoje detičky sústavne trestá alebo odmeňuje podľa toho, ako poslúchajú jeho momentálne rozmary. Najčastejšie njúspíkové príkazy a spojenia, ktoré Malý Brat používa pri komunikácii sú:

„Buďte zodpovední!“, „Nepokazte mi to!“, „Kúpite si slobodu!“, „Svet si zo mňa zoberie príklad!“

„Nevestičky tešte sa!“, „Choďte kopať hroby!“, „Zostaňte v bubline!“, „Múdrosráči!“

Z myšlienok Malého Brata stojí za povšimnutie najmä jedna zaujímavá inovácia oproti zásadám Veľkého Brata. Veľký Brat slobodu nikdy nepovažoval za obchodný artikel, za jeho priameho vládnutia sloboda jednoducho nebola a basta. Avšak Malý Brat zistil, že sloboda je komodita, je obchodovateľná a tak ju (aj keď vo veľmi malých množstvách, vážených na lekárnických váhach) občanom predáva a dávkuje za protislužby, ktoré mu vyhovujú. Napríklad: „chcem aby ma svet obdivoval, takže keď pre mňa urobíte to a to, tak vám dovolím ísť do práce“. Alebo: „keď urobíte tamto, tak smiete ísť na hodinu do fitka, ale už sa nesmiete osprchovať“! Alebo: „do kostola áno, ale nie spievať“! Alebo: „do krčmy áno, ale nie piť“!..., a takto podobne. Trhová hodnota malých množstiev slobody už čoskoro presiahne hodnotu zlata, o kryptomenách sa ani nebavme.

Bezpečnosť, zhromažďovanie a sloboda prejavu

Ak by sa úplnou náhodou medzi ľuďmi (lebo na SK sú vraj nespokojné iba opice) aj niekto našiel, kto by s pomermi na Slovensku v roku 2021 nebol spokojný a chcel by nadávať, tak v rámci ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti (domácnosť = bublina), maximálne v skupine o početnosti jednej osoby, otestovaný, zaočkovaný, s náhubkom, v úplnej tichosti a so zavretými ústami (aby nekontaminoval okolie), si každý môže zanadávať na čokoľvek a kohokoľvek. Samozrejme s výnimkou Malého Brata. Rovnaké pravidlá platia pre zhromažďovanie.

Na jedno však určite nikto nadávať nebude. Nikto nebude nadávať na bezpečnosť. Lebo slávne historické obrazovky Veľkého Brata, ktoré v roku 1984 viseli u každého doma na stene, všade na verejnosti a každého zároveň dirigovali aj špehovali, boli neuveriteľne zdokonalené. Tie obrazovky boli extrémne zmenšené a dnes si svoju obrazovku, ktorá ho neustále chráni, radí mu a pomáha, nosí každý so sebou. Malý Brat sa príkladne stará o bezpečnosť občanov. V Njúspíku na to vzniklo slovo Trasovanie.

Doublethink

Slávny Doublethink bol v inovovanom Njúspíku premenovaný na takzvané “van tajm next tajm myslenie“, ktoré sa prejavuje najmä okolo nového vírusu Hnusoba, o ktorom mnohí tvrdia, že je starý. Spoločnosť je názorovo rozdelená na dve, ako sa v Njúspíku zvykne povedať - nerovnaké polovice.

10% obyvateľov si trvalo a neochvejne myslí, že Malého Brata je treba zbožňovať bez ohľadu na to, čo urobí. Zvyšných 90% obyvateľov si van tajm myslí, že vírus je nebezpečnejší ako Malý Brat, next tajm si tých istých 90% obyvateľov myslí, že Malý Brat je nebezpečnejší ako vírus. Van tajm a next tajm sa striedajú nepravidelne každé 3 dni podľa toho ako Malý Brat zavádza a ruší rôzne opatrenia, aby ich mohol znova zaviesť a zrušiť z dôvodu opätovného zavedenia a zrušenia. O rozvoj Doublethinku v spoločnosti sa veľmi úspešne stará Malý Brat osobne, je to pre neho priorita. Dokonca on osobne v podstate ani nič iné nerobí. A obidve polovice z 200% obyvateľov Slovenska (toľko ich bolo spočítaných pri testoch na lojalitu) ho za to na striedačku stále viac-menej ne/milujú.

Poznámka autora:

Tento článok je fiktívno-realistický fejtón a akákoľvek ne/podobnosť so životom je čisto ne/náhodná. (fejtón = vážna sranda, viď. str. 7/6 neexistujúceho doublethink-njúspíkového slovníku)