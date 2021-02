Správy z Orwellova II

Čitateľovi, ktorý ani v tejto dobe Malého (zdravotníckeho) Brata ešte stále nedokáže rozmýšľať inak, ako neandertálskym spôsobom oldspíkového singlethinku (kedysi logika), sa patrí doublethinkový obsah nadpisu krátko vysvetliť.

Takže jednak som dnešné SK nazval Orwellovom II a dvak ide o môj druhý článok na túto tému, viď. predchádzajúci.

Od posledného článku sa toho na SK nezmenilo veľa, ale zato veci podstatné. V poslednom kvartáli roka 2020 ešte existovala aspoň minimálna nádej, že to Malému Bratovi konečne nepokazíme a on znova bude môcť zabojovať o titul premianta zemegule. Avšak vývoj rýchlo ukázal, že národ (nehodný svojho vodcu) znova sklamal. Múdrosráči a múdrosráčky sa zase raz chovali nezodpovedne a Malý Brat sa zase raz úplne oprávnene a pochopiteľne urazil. Preto sa rozhodol, že svoj boj za naše zdravie, šťastie a životy, ktorému sa predtým venoval on osobne, teraz zverí automatu, ktorý to bude robiť za neho.

Nebol by to Malý Brat, keby každým svojim rozhodnutím neposunul našu spoločnosť dopredu, minimálne technologicky. Jednak je doba kedy robiť čokoľvek bez automatov a robotov je hanba a dvak čas ušetrený úkonmi, ktoré za neho urobí automat môže Malý Brat venovať ešte intenzívnejšej osobnej starostlivosti o zdravie a šťastie národa. Za týmto účelom vymyslel, že každý občan, ktorý bude chcieť vyjsť zo svojho obydlia von, bude musieť esemeskou vysvetliť dôvody a individuálne požiadať o povolenie priamo Malého Brata, ktorý žiadosť zváži, občanovi odpovie a v prípade kladnej odpovede mu určí čas, za ktorý bude povinný sa do obydlia vrátiť. Toto opatrenie národ považuje za veľmi rozumné, nakoľko po roku počúvania príkazov Malého Brata si už každý jednotlivec uvedomuje svoju vlastnú nezodpovednosť a to, že jediným zodpovedným človekom na SK, ktorému sa dá také vážne rozhodnutie - ako je vyjdenie z domu - zveriť, je Malý Brat.

Tento nápad okamžite nadchol skupinu (tradične slobodomyseľných, liberálnych a demokratických) ajťákov, ktorí sa rozhodli kontrolu Malého Brata nad pohybom jednotlivcov ešte viac technologicky vylepšiť a navrhli appku, ktorá síce nebude rozhodovať o tom, či občan môže vyjsť z domu, ale kamkoľvek bude chcieť následne vojsť, bude sa musieť preukázať QR kódom, ktorý dá šéfovi v práci, majiteľovi obchodu, vrátnikovi na úrade, úradníkovi v banke, kaderníčke, kaderníkovi, fitness trénerovi, správcovi detského ihriska, šoférovi MHD a mnohým ďalším okamžite vedieť či votrelec, ktorý stojí pri ich dverách, má od Malého Brata udelené právo vojsť dnu. Očakáva sa, že na tejto appke občania mimoriadne ocenia najmä to, že v prípade, že ich od nejakých dverí vyhodia, tak ich nebudú vyhadzovať menovite (kvôli napr. neplatnému modrému certifikátu s menom), ale anonymne, kvôli QR kódu, z ktorého sa vyhadzovači meno nedozvedia. Občania sú šťastní a už sa takéhoto vylepšenia, ktoré je navyše v súlade s GDPR, nevedia dočkať.

Malý Brat a jeho družina takmer každý deň národ prekvapujú a nadchýnajú stále novými dobrými nápadmi. Nikto nevie čo príde zajtra, ale v kuloároch strany a vlády sa šepká napríklad o tom, že na SK bude úplne zakázané rozprávať, nakoľko sa zistilo, že ľudia len zbytočne kecajú, a tým kecaním šíria hnusobu. U spievania v prázdnom kostole sa už tento zákaz výborne osvedčil.

Alebo, že z dôvodu permanentného nedostatku postelí v zdravotníctve Malý Brat (inšpirovaný historicky slávnym a notoricky známym nápadom Veľkého Brata z 50-tych rokov min. storočia, ktorý žiaľ nebol zrealizovaný) zvažuje používanie postelí mimo zdravotníctva úplne zakázať. O dôvodoch prípadného zákazu postelí mimo zdravotníctva sa špekuluje, ale vraj by mohli byť takéto:

1/ Malý Brat nemá kedy spať, lebo za nás bojuje 24/7

2/ jeho pritakávači majú na ružiach ustlané

3/ športovci spia na vavrínoch

4/ vojaci a polícia stoja na stráži testovacích miest

5/ hnusoba nikdy nespí

6/ národ bdie a netrpezlivo čaká na rozhodnutia Malého Brata

7/ opozícia stojí v rade na sedenie

a zvyšok sedí.

Poznámka autora:

Tento článok je fiktívno-realistický fejtón a akákoľvek ne/podobnosť so životom je čisto ne/náhodná. (fejtón = vážna sranda, viď. str. 7/6 neexistujúceho doublethink-njúspíkového slovníku)