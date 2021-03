Vďačné Orwellovo stojí jednotne za Malým bratom!

Je to už rok, odkedy sa ujal moci Malý brat a zbavil občanov Orwellova množstva historických, ako sa ukázalo úplne zbytočných problémov.

Malý brat nás zbavil problémov týkajúcich sa zdravia, peňazí, zamestnania, nakupovania, cestovania, športovania, vychádzania, zhromažďovania, kultúry,... a na aké si len spomeniete.

Pri tomto ročnom jubileu sa patrí s úctou zaspomínať a pripomenúť si, že len vďaka Malému bratovi už rok neexistujú v Orwellove žiadne choroby, s výnimkou troch - Covid, Chripôčka a Soplík (pričom posledné dve sa z njúspíku pomaly tiež vytrácajú) a z pôvodných miliónov vírusov, ktoré ľudstvo kvárili a sužovali po celé tisícročia, zostal už len jeden - Hnusoba.

Ak sa ľudia po tisícročia sťažovali, že musia chodiť na pánske a drieť tam od svitu do mrku ako kone, tak dnes už vďaka Malému bratovi do práce nemusia chodiť vôbec. Niektorí preto, že už žiadnu nemajú, iní preto, že ich povolania boli spolu so zbytočnosťami ako boli kamenné obchody, hotely, reštaurácie, kaviarne, bary, fitká, divadlá, kiná a mnohými ďalšími, pre šťastný život nepotrebnými prežitkami, zrušené. Tam, kde sa prácu zatiaľ ešte nepodarilo zrušiť úplne, tam sa ju podarilo aspoň presunúť do pohodlia domova, pričom jej úplné zrušenie je už iba otázkou času. S poľutovaním treba povedať, že ešte stále existujú povolania, kde sa do práce chodiť musí. Popri nenahraditeľných a najobetavejších povolaniach politikov a poslancov, ktorí sa pre blaho národa obetovali a napr. činnosti ako hlasovanie alebo rokovanie si nevedia predstaviť robiť od počítača, sú tu ešte nejaké marginálne povolania ako zdravotníci, pracovníci elektrární, hasiči, policajti, pracovníci pohrebných služieb a pod., ale koho by ich problémy dnes zaujímali, keď väčšina ľudí sedí šťastne doma alebo leží v nemocnici. A o tých, čo sedia v base sa hádam baviť nebudeme...

Takmer 100% občanov Orwellova si veľmi dobre uvedomuje historické zásluhy Malého brata a sú mu za rýchle zlepšenie a sústavný rast blahobytu a kvality ich života neskonale vďační. Avšak vynorilo sa žiaľ niekoľko nevďačníkov z okolia Malého brata, ktorí sa silou-mocou snažia jeho vládu podkopať, povaliť a následne uvrhnúť Orwellovo do temnej otrockej minulosti, kedy ľudia museli chodiť do práce, žiaci a študenti do škôl, herci do divadiel, športovci na športoviská a všetci popri tom robili množstvo zbytočných vecí.

Malý brat túto vzburu nevďačníkov nazvali njúspíkovo-doublethinkovým spojením „Vládna kríza“. Kým sa vzbúrenci neprejavili, tak slová vláda a kríza tvorili jednotné a nerozlučné synonymum, na ktoré si už všetci zvykli. Občania sú Malému bratovi neskonale vďační za to, že rozšíril zoznam doteraz povolených slov, výrazov a slovných spojení ako Covid, Chripôčka, Soplík, Buďte zodpovední, Nepokazte mi to, Kúpite si slobodu, Svet si zo mňa zoberie príklad, Nevestičky tešte sa, Choďte kopať hroby, Zostaňte v bubline, Múdrosráči..., o úplne nové a revolučné spojenie „Vládna kríza“!

Povolenie slovného spojenia „Vládna kríza“ totiž predstavuje nový, osviežujúci, čerstvý vánok v inak pokojnom, šťastnom a blahobytnom živote občanov Orwellova, ktorý mal iba jednu jedinú chybu. Že z tých doteraz používaných slov a spojení Malého brata už všetkým začínalo hrabať.

Poznámka autora:

Tento článok je fiktívno-realistický fejtón a akákoľvek ne/podobnosť so životom je čisto ne/náhodná. (fejtón = vážna sranda, viď. str. 7/6 neexistujúceho doublethink-njúspíkového slovníku)