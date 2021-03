Ľud Orwellova víta snahu Malého brata zničiť korupciu!

Neprejde hádam ani jediný deň, kedy by Malý brat (na rozdiel od Veľkého brata, ktorý vládol pred ním) neurobil pre ľud Orwellova niečo zásadne pozitívne a inovatívne.

Hneď ako sa Malému bratovi podarilo nekompromisne zatočiť s tisícročnou otrockou povinnosťou ľudí chodiť do práce, a kde sa ešte nepodarilo prácu zrušiť úplne, tam ju aspoň presunúť do pohodlia domova, a len niekoľko dní po tom, ako sa sústavným celoplošným pchaním tyčiniek do nosa pod rôznymi njúspíkovými názvami ako testovanie, skríningovanie či semaforovanie konečne začalo dariť z ľudí vyháňať Hnusoby - posledné vírusy, ktoré z Orwellova ešte nezdrhli, a krátko pred tým, ako sa Malý brat chystá definitívne zatočiť aj s poslednou chorobou, ktorá tu ešte zostala, sa pustil do ďalšieho globálne prospešného a lokálne celoplošného projektu – zničenia korupcie.

Že je Malý brat expertom a vážnym bojovníkom proti korupcii, o tom nemôže pochybovať nikto súdny. Veď si len spomeňme, že už pred cca 10 rokmi, podľa vlastných slov, odmietol obrovský úplatok, ktorý mu temné sily ponúkali za povalenie vtedajšej vlády. Ako jeho neskoršie vyjadrenia dokázali, tie temné sily mali vtedy jediné šťastie – a to, že sa Malého brata pokúšali podplatiť iba „zo žartu“. A jeho minuloročné úspešné znárodňovanie pochybných nehnuteľností v zahraničí už hádam ani netreba pripomínať. Každému občanovi Orwellova musí byť jasné, že boj proti korupcii nemôže byť v lepších rukách.

Bojovať s korupciou už chcel kdekto, ale zatiaľ ešte nikto nemal tak kreatívny a inovatívny plán, ako Malý brat. Malý brat si vo svojej genialite ako jediný uvedomil, že aj korupčná ryba smrdí od hlavy a tou hlavou korupcie sú ministri a vláda. Veď čo iné ako tí ministri a ich kšefty a kšeftíky sú semeniskom krorupcie? A čo iné pomôže v boji proti korupcii viac, ako ich zrušenie? Preto sa rozhodol, že tak, ako chce vypudiť z občanov Orwellova všetky vírusy, tak postupne vypudí z vlády všetkých ministrov. A už ich aj začal jedného po druhom (jednu po druhej) z vlády pudiť. Aby bol plán dokonalý a nehrozilo, že korupciou sa nakazí ešte aj on ako predseda vlády, tak sa rozhodol, že okrem ministerských funkcií zruší aj funkciu predsedu. A namiesto vlády bude v Orwellove vládnuť on sám, a to z funkcie podpredsedu neexistujúcej vlády pre boj s existujúcou korupciou. A aby ho nikto z ničoho neupodozrieval, tak si v tej novej jednočlennej vláde sám u seba vybuduje kolektívnu imunitu, prípadne sám seba bude pravidelne podrobovať antikorupčným imunitným testom. Geniálne a dokonalé, občania Orwellova držia palce.

Už sa špekuluje iba o presnej náplni práce Malého brata v tej novej funkcii. Keďže bežné problémy väčšiny ministerstiev zanikli spolu s pandémiou a ministrami (veď načo je prázdnym školám bez maturít minister školstva, hospodárstvu, ktoré zaniká minister hospodárstva, rozpočtom a kase, ktoré sa čoskoro minú minister financií, zrušenej kultúre ministerka kultúry, či už čoskoro zdravej populácii minister zdravotníctva), tak sa Malý brat bude môcť sústrediť výhradne na korupciu. Ešte sa zatiaľ nevie či bude chodiť spolu s policajtmi vykopávať dvere, spolu s vyšetrovateľmi vyšetrovať, spolu s prokurátormi dozorovať prípady či spolu so sudcami súdiť. Prípadne všetky tie práce bude robiť sám a ich pozície zruší podobne ako ministrov, veď aj oni sú potenciálne semenisko korupcie. To všetko sa zatiaľ ešte nevie, ale už sa tuší, že základnou manažérskou povinnosťou tejto novej protikorupčnej funkcie v Orwellove bude vypracovávanie mesačných, kvartálnych a ročných plánov zatknutí, žalôb a rozsudkov a následné tlačovky o ich plnení a prekračovaní.

To je jedno, v každom prípade ľud Orwellova víta snahu Malého brata zničiť korupciu!

Poznámka autora:

Tento článok je fiktívno-realistický fejtón a akákoľvek ne/podobnosť so životom je čisto ne/náhodná. (fejtón = vážna sranda, viď. str. 7/6 neexistujúceho doublethink-njúspíkového slovníku)